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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Серебряные монеты 1 крейцер Людвига II - Гессен-Дармштадт

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1 крейцер 1834-1838

Год Знак Описание Продажи Продажи
1834 0 101835 0 131836 0 131837 0 91838 0 2
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1 крейцер 1837-1842

Год Знак Описание Продажи Продажи
1837 0 11838 0 111839 0 51840 0 01841 0 91842 0 9
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1 крейцер 1843-1847

Год Знак Описание Продажи Продажи
1843 0 21844 0 21845 0 31847 0 9
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