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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1838 года "Тип 1837-1842" (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1838 года "Тип 1837-1842" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1838 года "Тип 1837-1842" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Maison Pruvost Numismatique

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 14,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1838
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1838 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 366 проданному на аукционе Maison Pruvost Numismatique за 50 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2022.

Сохранность
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  • BAC (10)
  • Pruvost (1)
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1838 на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1838 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1838 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1838 на аукционе Pruvost - September 25, 2022
Продавец Pruvost
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1838 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1838 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1838 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1838 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1838 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1838 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1838 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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