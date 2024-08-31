Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Каталог монет Людвига II (1830-1848)

Всего добавлено монет: 97

Период чеканки Людвига II
Каталог монет Людвиг II 1830-1848
coin Золото
coin Серебро
coin Медь
coin Памятные
Год монеты

Монеты Людвига II с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1841
 Серебро $310 $230 1 281Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1844
 Серебро $320 - 0 249Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 гульден 1837
 Серебро $310 - 0 29Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 гульденов 1840 C.V. H.R.
 Золото $1,100 - 0 67Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 гульденов 1842 C.V. H.R.
 Золото $1,100 - 0 19Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1840
 Серебро $200 - 2 159Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
6 крейцеров 1844. Золото
 Золото $4,300 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
10 гульденов 1842 C.V. H.R.
 Золото $4,000 - 0 30Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
3 крейцера 1835
 Серебро $40 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 гульдена 1845
 Серебро $320 - 0 60Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Геллер 1847
 Медь $15 - 0 5Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 гульдена 1846
 Серебро $220 - 0 55Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 гульденов 1835 C.V. H.R.
 Золото $50,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1842
 Серебро $410 - 1 97Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1/2 гульдена 1838
 Серебро $200 $230 0 31Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
10 гульденов 1840 C.V. H.R.
 Золото $1,700 - 0 27Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Талер 1833 H. R.
 Серебро $390 - 0 115Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1839
 Серебро $1,000 $6,800 0 25Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 гульден 1838
 Серебро $220 - 0 27Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
3 крейцера 1843. Инкузный брак
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Геллер 1843
 Медь $5 - 0 12Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 гульдена 1847
 Серебро $220 - 0 37Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 гульденов 1841 C.V. H.R.
 Золото $1,000 - 0 31Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1/2 гульдена 1839
 Серебро $170 - 0 7Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 дукатов 1843 "В честь визита российского наследника"
 Золото $20,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 гульденов 1835 C.V. H.R.
 Золото $2,000 - 0 11Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
6 крейцеров 1844
 Серебро $180 - 0 4Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 гульден 1845
 Серебро $110 - 0 7Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 крейцер 1847
 Серебро $9 - 0 9Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника"
 Серебро $820 - 0 32Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
3 крейцера 1840
 Серебро - - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Геллер 1840
 Медь $10 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 крейцер 1837
 Серебро $30 - 0 9Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Талер 1836 H. R.
 Серебро $190 - 0 45Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
6 крейцеров 1840
 Серебро $240 - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 гульден 1842
 Серебро $110 - 0 40Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1/2 гульдена 1844
 Серебро $180 - 0 3Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
6 крейцеров 1841
 Серебро $65 - 0 17Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Талер 1837 H. R.
 Серебро $640 - 0 4Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 крейцер 1836
 Серебро $50 - 0 13Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
6 крейцеров 1834
 Серебро $50 - 0 34Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 крейцер 1837
 Серебро - - 0 1Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
10 гульденов 1841 C.V. H.R.
 Золото $1,800 - 0 10Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
6 крейцеров 1836
 Серебро $65 - 0 24Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
3 крейцера 1834
 Серебро $95 - 0 9Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1/2 гульдена 1841
 Серебро $95 - 0 9Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 крейцер 1841
 Серебро $50 - 0 9Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 крейцер 1844
 Серебро $60 - 0 2Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1/2 гульдена 1840
 Серебро $70 - 0 9Coin photo Coin photo
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Геллер 1845
 Медь - - 0 0
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Дармштадт Все гессен-дармштадтские монеты гессен-дармштадтские золотые монеты гессен-дармштадтские серебряные монеты Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск