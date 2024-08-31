Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Каталог монет Людвига II (1830-1848)
Всего добавлено монет: 97
Каталог монет Людвиг II 1830-1848
Золото
Медь
Монеты Людвига II с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $310 $230 1 281
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1841
Серебро $320 - 0 249
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1844
Серебро $310 - 0 29
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 гульден 1837
Золото $1,100 - 0 67
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 гульденов 1840 C.V. H.R.
Золото $1,100 - 0 19
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 гульденов 1842 C.V. H.R.
Серебро $200 - 2 159
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1840
Золото $4,300 - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
6 крейцеров 1844. Золото
Золото $4,000 - 0 30
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
10 гульденов 1842 C.V. H.R.
Серебро $40 - 0 3
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
3 крейцера 1835
Серебро $320 - 0 60
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 гульдена 1845
Медь $15 - 0 5
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Геллер 1847
Серебро $220 - 0 55
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 гульдена 1846
Золото $50,000 - 0 3
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 гульденов 1835 C.V. H.R.
Серебро $410 - 1 97
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1842
Серебро $200 $230 0 31
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1/2 гульдена 1838
Золото $1,700 - 0 27
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
10 гульденов 1840 C.V. H.R.
Серебро $390 - 0 115
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Талер 1833 H. R.
Серебро $1,000 $6,800 0 25
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 талера 1839
Серебро $220 - 0 27
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 гульден 1838
Серебро - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
3 крейцера 1843. Инкузный брак
Медь $5 - 0 12
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Геллер 1843
Серебро $220 - 0 37
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
2 гульдена 1847
Золото $1,000 - 0 31
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 гульденов 1841 C.V. H.R.
Серебро $170 - 0 7
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1/2 гульдена 1839
Золото $20,000 - 0 2
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 дукатов 1843 "В честь визита российского наследника"
Золото $2,000 - 0 11
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
5 гульденов 1835 C.V. H.R.
Серебро $180 - 0 4
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
6 крейцеров 1844
Серебро $110 - 0 7
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 гульден 1845
Серебро $9 - 0 9
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 крейцер 1847
Серебро $820 - 0 32
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 гульден 1843 "В честь визита российского наследника"
Серебро - - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
3 крейцера 1840
Медь $10 - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Геллер 1840
Серебро $30 - 0 9
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 крейцер 1837
Серебро $190 - 0 45
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Талер 1836 H. R.
Серебро $240 - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
6 крейцеров 1840
Серебро $110 - 0 40
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 гульден 1842
Серебро $180 - 0 3
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1/2 гульдена 1844
Серебро $65 - 0 17
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
6 крейцеров 1841
Серебро $640 - 0 4
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Талер 1837 H. R.
Серебро $50 - 0 13
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 крейцер 1836
Серебро $50 - 0 34
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
6 крейцеров 1834
Серебро - - 0 1
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 крейцер 1837
Золото $1,800 - 0 10
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
10 гульденов 1841 C.V. H.R.
Серебро $65 - 0 24
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
6 крейцеров 1836
Серебро $95 - 0 9
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
3 крейцера 1834
Серебро $95 - 0 9
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1/2 гульдена 1841
Серебро $50 - 0 9
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 крейцер 1841
Серебро $60 - 0 2
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1 крейцер 1844
Серебро $70 - 0 9
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
1/2 гульдена 1840
Медь - - 0 0
Гессен-Дармштадт, Людвиг II
Геллер 1845
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск