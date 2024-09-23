Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1/2 гульдена 1841 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1841
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/2 гульдена 1841 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 200 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.
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- WAG (2)
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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