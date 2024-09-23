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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1/2 гульдена 1841 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1841
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/2 гульдена 1841 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 239 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 200 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • London Coins (2)
  • Möller (1)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
145 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе London Coins - March 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе London Coins - December 5, 2015
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - February 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1841 на аукционе Reinhard Fischer - May 24, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 24 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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