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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1841 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 гульденов 1841 C.V. H.R.
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
5 гульденов 1841 C.V. H.R.
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 31

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1841
Средняя цена 310 $
Продажи
1 280
Аверс
Реверс
1 гульден 1841
Средняя цена 140 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1841
Средняя цена 95 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1841
Средняя цена 65 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
3 крейцера 1841
Средняя цена 40 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 крейцер 1841
Средняя цена 50 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1841
Средняя цена 4 $
Продажи
0 1
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