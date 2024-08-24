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Гессен-Дармштадт
1841
Гессен-Дармштадт
Период:
1806-1872
1806-1872
Людвиг I
1806-1830
Людвиг II
1830-1848
Людвиг III
1848-1872
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Гессен-Дармштадт
1841
Монеты Гессен-Дармштадт 1841 года
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Золотые монеты
10 гульденов 1841 C.V. H.R.
Средняя цена
1800 $
Продажи
0
10
5 гульденов 1841 C.V. H.R.
Средняя цена
1000 $
Продажи
0
31
Серебряные монеты
2 талера 1841
Средняя цена
310 $
Продажи
1
280
1 гульден 1841
Средняя цена
140 $
Продажи
0
7
1/2 гульдена 1841
Средняя цена
95 $
Продажи
0
9
6 крейцеров 1841
Средняя цена
65 $
Продажи
0
17
3 крейцера 1841
Средняя цена
40 $
Продажи
0
4
1 крейцер 1841
Средняя цена
50 $
Продажи
0
9
Медные монеты
Геллер 1841
Средняя цена
4 $
Продажи
0
1
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Зактрыть
Гессен-Дармштадт
Период
1806-1872
Категория
Зактрыть
???
Гессен-Дармштадт
Период
1806-1872
Людвиг I
1806-1830
Людвиг II
1830-1848
Людвиг III
1848-1872
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