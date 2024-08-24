Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1841 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 2,46 гр
- Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1841
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1841 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 769 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 110 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Grün (1)
- HIRSCH (1)
- Katz (1)
- KM NUMIS (1)
- Künker (1)
- Münz Zentrum Rheinland (3)
- Russiancoin (6)
- Stephen Album (1)
- WAG (1)
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 110 USD
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 4 июня 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 6 крейцеров 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск