Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 гульден 1841 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1841
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1841 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 3863 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Teutoburger (2)
- UBS (1)
- WAG (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 гульден 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск