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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 гульден 1841 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1841
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1841 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 3863 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 300 EUR. Торги состоялись 27 февраля 2015.

Сохранность
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  • UBS (1)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1841 на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 CHF
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1841 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1841 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1841 на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1841 на аукционе Teutoburger - February 28, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 28 февраля 2015
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1841 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1841 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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