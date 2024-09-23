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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

10 гульденов 1841 года C.V. H.R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 10 гульденов 1841 года C.V. H.R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 10 гульденов 1841 года C.V. H.R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1953 oz) 6,075 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 10 гульденов
  • Год 1841
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 10 гульденов 1841 года со знаком C.V. H.R.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 4938 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • Grün (1)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (3)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
1968 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
1345 $
Цена в валюте аукциона 1250 EUR
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Busso Peus - November 4, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Hess Divo - October 26, 2012
Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Grün - May 25, 2011
Продавец Grün
Дата 25 мая 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 10 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 гульденов 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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