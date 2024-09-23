Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
10 гульденов 1841 года C.V. H.R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1953 oz) 6,075 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 10 гульденов
- Год 1841
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 10 гульденов 1841 года со знаком C.V. H.R.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 4938 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1700 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
1968 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 26 октября 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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