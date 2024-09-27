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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Геллер 1841 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - Геллер 1841 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - Геллер 1841 года - цена монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Münzenhandlung Manfred Olding

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,16 - 1,46 гр
  • Диаметр 17,2 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал Геллер
  • Год 1841
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Геллер 1841 года. Это медная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1769 проданному на аукционе KM NUMIS за 110 CZK. Торги состоялись 10 июня 2024.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт Геллер 1841 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Дармштадт Геллер 1841 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
******
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