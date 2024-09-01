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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

5 гульденов 1841 года C.V. H.R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 5 гульденов 1841 года C.V. H.R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 5 гульденов 1841 года C.V. H.R. - цена золотой монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,937)
  • Вес 3,24 гр
  • Чистого золота (0,0976 oz) 3,0359 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 5 гульденов
  • Год 1841
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 гульденов 1841 года со знаком C.V. H.R.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 4413 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1783 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (2)
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
1053 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
785 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Busso Peus - November 6, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 6 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе WAG - September 6, 2015
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Busso Peus - April 24, 2015
Продавец Busso Peus
Дата 24 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Hess Divo - May 28, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Hess Divo - October 23, 2013
Продавец Hess Divo
Дата 23 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Künker - March 15, 2012
Продавец Künker
Дата 15 марта 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 5 гульденов 1841 C.V. H.R. на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гульденов 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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