Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
5 гульденов 1841 года C.V. H.R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,937)
- Вес 3,24 гр
- Чистого золота (0,0976 oz) 3,0359 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 5 гульденов
- Год 1841
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 5 гульденов 1841 года со знаком C.V. H.R.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 4413 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1783 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.
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Дата 29 сентября 2017
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