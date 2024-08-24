Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
3 крейцера 1841 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 1,23 гр
- Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1841
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1841 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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