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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1841 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 3 крейцера 1841 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,23 гр
  • Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1841
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1841 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 95 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • KM NUMIS (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1841 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1841 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 460 CZK
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1841 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
107 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1841 на аукционе Russiancoin - January 12, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1841 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - January 12, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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