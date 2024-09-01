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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Серебряные монеты 3 крейцера Людвига II - Гессен-Дармштадт

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3 крейцера 1833-1836

Год Знак Описание Продажи Продажи
1833 0 71834 0 91835 0 31836 0 1
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3 крейцера 1838-1842

Год Знак Описание Продажи Продажи
1838 0 61839 0 01840 0 11841 0 41842 0 1
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3 крейцера 1843-1847

Год Знак Описание Продажи Продажи
1843 0 21843 Инкузный брак 0 01844 0 31845 0 01846 0 01847 0 2
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