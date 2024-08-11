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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1833 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1833 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 3 крейцера 1833 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,281)
  • Вес 1,39 гр
  • Чистого серебра (0,0126 oz) 0,3906 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1833
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1833 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1459 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1833 на аукционе Heritage - June 23, 2024
Продавец Heritage
Дата 23 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
144 $
Цена в валюте аукциона 144 USD
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1833 на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
462 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1833 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1833 на аукционе Macho & Chlapovič - November 11, 2018
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 11 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1833 на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1833 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1833 на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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