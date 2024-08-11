Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
3 крейцера 1833 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,281)
- Вес 1,39 гр
- Чистого серебра (0,0126 oz) 0,3906 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1833
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1833 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1459 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 410 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Grün (1)
- Heritage (1)
- Künker (2)
- Macho & Chlapovič (1)
- WAG (1)
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 11 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск