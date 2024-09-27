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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1833 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1833 H. R.
Средняя цена 390 $
Продажи
0 115
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1833
Средняя цена 50 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
3 крейцера 1833
Средняя цена 180 $
Продажи
0 7
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