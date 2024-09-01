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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1833 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1833 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 6 крейцеров 1833 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Вес 2,43 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1833
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1833 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 852 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 6 октября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (3)
  • Möller (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1833 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
41 $
Цена в валюте аукциона 38 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1833 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1833 на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1833 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1833 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1833 на аукционе Grün - May 14, 2019
Продавец Grün
Дата 14 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1833 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1833 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1833 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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