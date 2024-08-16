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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1843 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1843 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 3 крейцера 1843 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,23 гр
  • Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1843
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1843 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1272 проданному на аукционе Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K. за 210 EUR. Торги состоялись 20 февраля 2017.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1843 на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1843 на аукционе Kricheldorf - February 21, 2017
Продавец Kricheldorf
Дата 21 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1843 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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