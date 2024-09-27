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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1834 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1834 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 3 крейцера 1834 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,281)
  • Вес 1,39 гр
  • Чистого серебра (0,0126 oz) 0,3906 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1834
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1834 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 753 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • WAG (3)
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1834 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 69 EUR
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1834 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1834 на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1834 на аукционе WAG - January 12, 2020
Продавец WAG
Дата 12 января 2020
Сохранность UNC
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1834 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1834 на аукционе Höhn - June 6, 2015
Продавец Höhn
Дата 6 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1834 на аукционе Künker - October 7, 2014
Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1834 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1834 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1834 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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