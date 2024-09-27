Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
3 крейцера 1834 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,281)
- Вес 1,39 гр
- Чистого серебра (0,0126 oz) 0,3906 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1834
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1834 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 753 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 130 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2014
Сохранность AU
Цена
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Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
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