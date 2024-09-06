Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
3 крейцера 1844 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 1,23 гр
- Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1844
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1844 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 3869 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 53 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Где продать?
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