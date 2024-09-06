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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1844 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 3 крейцера 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,23 гр
  • Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1844
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1844 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 3869 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 53 EUR. Торги состоялись 2 сентября 2015.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1844 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 1200 RUB
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1844 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность AU
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1844 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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