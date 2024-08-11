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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1844 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1844
Средняя цена 320 $
Продажи
0 249
Аверс
Реверс
1 гульден 1844
Средняя цена 40 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1844
Средняя цена 180 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1844
Средняя цена 180 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1844 Золото
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 крейцера 1844
Средняя цена 40 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 крейцер 1844
Средняя цена 60 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1844
Средняя цена 4 $
Продажи
0 1
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