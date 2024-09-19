Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1844 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 6 крейцеров 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1844
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1844 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 4135 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (1)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1844 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
418 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1844 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1844 на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1844 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Дармштадт Каталог монет Людвига II Монеты Гессен-Дармштадт 1844 года Все гессен-дармштадтские монеты гессен-дармштадтские серебряные монеты гессен-дармштадтские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск