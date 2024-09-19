Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1844 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 2,46 гр
- Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1844
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1844 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 4135 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 380 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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