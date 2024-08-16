Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
2 талера 1844 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 2 талера
- Год 1844
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (249)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 талера 1844 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2180 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1350 EUR. Торги состоялись 16 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
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Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
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