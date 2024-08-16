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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

2 талера 1844 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 2 талера 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 2 талера 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 2 талера
  • Год 1844
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (249)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 талера 1844 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2180 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1350 EUR. Торги состоялись 16 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
250 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Продавец WCN
Дата 11 июля 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе WAG - June 16, 2024
Продавец WAG
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе Busso Peus - April 25, 2024
Продавец Busso Peus
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе WAG - January 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 талера 1844 на аукционе Vila Rica Moedas Ltda - August 16, 2023
Продавец Vila Rica Moedas Ltda
Дата 16 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 2 талера 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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