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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1/2 гульдена 1844 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1844
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/2 гульдена 1844 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 776 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1844 на аукционе Grün - May 11, 2022
Продавец Grün
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
53 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1844 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
310 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1844 на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность AU
Цена
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