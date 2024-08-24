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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 гульден 1844 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1844 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1844
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1844 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 12174 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 320 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (2)
  • Wójcicki (1)
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1844 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1844 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 320 PLN
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1844 на аукционе Busso Peus - January 16, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 16 января 2016
Сохранность XF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1844 на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1844 на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1844 на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1844 на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1844 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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