Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 гульден 1844 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1844
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1844 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 12174 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 320 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
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- Wójcicki (1)
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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