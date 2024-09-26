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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1846 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,23 гр
  • Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1846
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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Где продать?

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