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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1846 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1846
Средняя цена 220 $
Продажи
0 55
Аверс
Реверс
1 гульден 1846
Средняя цена 170 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1846
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1846
Средняя цена 35 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 крейцера 1846
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1846
Средняя цена
Продажи
0 0
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