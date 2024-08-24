Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
2 гульдена 1846 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 2 гульдена
- Год 1846
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 800 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Kroha
Дата 10 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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