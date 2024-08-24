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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

2 гульдена 1846 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 2 гульдена 1846 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1846
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (55)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1846 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 207 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 800 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность XF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Wormser Auktionshaus - May 31, 2022
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность VF
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Sedwick - November 18, 2020
Продавец Sedwick
Дата 18 ноября 2020
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Möller - November 16, 2020
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2020
Сохранность XF
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Kroha - October 10, 2020
Продавец Kroha
Дата 10 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1846 на аукционе Künker - February 21, 2019
Продавец Künker
Дата 21 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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