Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Серебряные монеты 2 гульдена Людвига II - Гессен-Дармштадт

type-coin
type-coin

2 гульдена 1845-1847

Год Знак Описание Продажи Продажи
1845 0 601846 0 551847 0 37
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гессен-Дармштадт Каталог монет Людвига II Все гессен-дармштадтские монеты гессен-дармштадтские монеты номиналом 2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск