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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

2 гульдена 1847 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 2 гульдена 1847 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 2 гульдена 1847 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1847
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1847 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2351 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 660 EUR. Торги состоялись 4 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (1)
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
445 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность VF
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 310 PLN
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Numedux - September 24, 2022
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - March 11, 2022
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - March 11, 2022
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 5, 2020
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2020
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1847 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 12, 2018
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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