Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
2 гульдена 1847 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 2 гульдена
- Год 1847
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1847 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2351 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 660 EUR. Торги состоялись 4 мая 2021.
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 5 октября 2020
Сохранность AU
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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