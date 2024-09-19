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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1847 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1847
Средняя цена 220 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1 гульден 1847
Средняя цена 95 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1847
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 крейцера 1847
Средняя цена 40 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1847
Средняя цена 9 $
Продажи
0 9

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1847
Средняя цена 15 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
Геллер 1847
Средняя цена
Продажи
0 0
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