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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 гульден 1847 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1847 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1847 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1847
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1847 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 85 EUR. Торги состоялись 6 октября 2019.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1847 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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