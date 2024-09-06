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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1847 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1847 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1847 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1847
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1847 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1974 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Ars Time (1)
  • Russiancoin (8)
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1847 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1847 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1847 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1847 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1847 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1847 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1847 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1847 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1847 на аукционе Ars Time - November 4, 2014
Продавец Ars Time
Дата 4 ноября 2014
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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