Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 крейцер 1847 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 0,67 - 0,82 гр
- Диаметр 14 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1847
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1847 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1974 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 80 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
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- Ars Time (1)
- Russiancoin (8)
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Где продать?
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