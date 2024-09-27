Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
2 гульдена 1845 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 2 гульдена
- Год 1845
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1845 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1884 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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