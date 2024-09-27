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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

2 гульдена 1845 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 2 гульдена 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 2 гульдена 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1845
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (60)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 2 гульдена 1845 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1884 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1050 EUR. Торги состоялись 22 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1139 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность AU
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Höhn - November 11, 2023
Продавец Höhn
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность XF45 RNGA
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Grün - November 11, 2020
Продавец Grün
Дата 11 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Kroha - April 4, 2020
Продавец Kroha
Дата 4 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 2 гульдена 1845 на аукционе Höhn - August 25, 2019
Продавец Höhn
Дата 25 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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