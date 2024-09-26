Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1845 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1845
Средняя цена 320 $
Продажи
0 60
Аверс
Реверс
1 гульден 1845
Средняя цена 110 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1845
Средняя цена 95 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1845
Средняя цена 45 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 крейцера 1845
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 крейцер 1845
Средняя цена 35 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
Геллер 1845
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск