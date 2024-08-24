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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1845 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 14 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1845
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1845 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1888 проданному на аукционе Katz Auction за 49 EUR. Торги состоялись 13 апреля 2024.

Сохранность
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1845 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1845 на аукционе KM NUMIS - June 12, 2024
Продавец KM NUMIS
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1845 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 49 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1845 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR

Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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