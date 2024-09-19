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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1845 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 6 крейцеров 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1845
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1845 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 733 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 66 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Russiancoin (1)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1845 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1845 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1845 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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