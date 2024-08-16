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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1/2 гульдена 1845 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Numismatica Ranieri S.r.l.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1845
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/2 гульдена 1845 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 248 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 150 EUR. Торги состоялись 16 ноября 2023.

Сохранность
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  • Numismatica Ranieri (1)
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1845 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1845 на аукционе Numismatica Ranieri - April 16, 2023
Продавец Numismatica Ranieri
Дата 16 апреля 2023
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

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