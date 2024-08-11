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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 гульден 1845 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1845 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1845
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1362 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 300 EUR. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • HERVERA (1)
  • HIRSCH (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Sonntag (1)
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1845 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
323 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1845 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1845 на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1845 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1845 на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1845 на аукционе Soler y Llach - February 21, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1845 на аукционе Künker - September 28, 2006
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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