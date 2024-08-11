Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 гульден 1845 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1845
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1845 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1362 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 300 EUR. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
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- Gorny & Mosch (1)
- HERVERA (1)
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- Sonntag (1)
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
******
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