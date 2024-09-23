Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1846 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 2,46 гр
- Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1846
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1846 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1545 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Coinhouse
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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