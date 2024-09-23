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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1846 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1846 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 6 крейцеров 1846 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 2,46 гр
  • Чистого серебра (0,0277 oz) 0,861 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1846
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1846 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1545 проданному на аукционе Münzen Gut-Lynt GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2023.

Сохранность
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  • Coinhouse (1)
  • Darabanth (1)
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Darabanth - January 4, 2024
Продавец Darabanth
Дата 4 января 2024
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Coinhouse - December 14, 2019
Продавец Coinhouse
Дата 14 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1846 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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