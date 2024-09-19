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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 гульден 1846 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1846 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1846
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1846 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 3858 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 160 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
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  • HIRSCH (2)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1846 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
135 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1846 на аукционе HIRSCH - September 29, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 29 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1846 на аукционе HIRSCH - February 11, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1846 на аукционе UBS - September 10, 2001
Продавец UBS
Дата 10 сентября 2001
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 гульден 1846 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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