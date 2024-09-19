Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 гульден 1846 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1846
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1846 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 3858 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 160 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
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