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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1843 года. Инкузный брак (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Разновидность: Инкузный брак

Аверс монеты - 3 крейцера 1843 года Инкузный брак - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 3 крейцера 1843 года Инкузный брак - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Hellmuth Kricheldorf Verlag e.K.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1843
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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