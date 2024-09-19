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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1836 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1836 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 3 крейцера 1836 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,281)
  • Вес 1,39 гр
  • Чистого серебра (0,0126 oz) 0,3906 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1836
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1836 года. Это серебряная монета периода Людвига II

Сохранность
  • Все фирмы
  • Денга1700 (1)
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1836 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1836 на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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