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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1836 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1836 H. R.
Средняя цена 190 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1836
Средняя цена 65 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
3 крейцера 1836
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 крейцер 1836
Средняя цена 50 $
Продажи
0 13
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