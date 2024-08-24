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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

6 крейцеров 1836 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1836 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 6 крейцеров 1836 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: La Galerie Numismatique

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,343)
  • Вес 2,43 гр
  • Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1836
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1836 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1672 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 130 GBP. Торги состоялись 11 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 34 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе Russiancoin - May 25, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 25 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе Russiancoin - November 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе Russiancoin - June 10, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 10 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе Russiancoin - October 15, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 15 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе Russiancoin - April 30, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 30 апреля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе Russiancoin - August 22, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе Russiancoin - May 16, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе La Galerie Numismatique - October 30, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе La Galerie Numismatique - April 7, 2018
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 7 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе La Galerie Numismatique - November 9, 2017
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 9 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе Hess Divo - December 3, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе Heritage - January 21, 2014
Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт 6 крейцеров 1836 на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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