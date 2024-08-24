Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
6 крейцеров 1836 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: La Galerie Numismatique
Техническая информация
- Металл Серебро (0,343)
- Вес 2,43 гр
- Чистого серебра (0,0268 oz) 0,8335 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1836
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 6 крейцеров 1836 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 1672 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 130 GBP. Торги состоялись 11 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 30 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 3 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2014
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?
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