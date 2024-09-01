Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 крейцер 1836 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 0,67 - 0,82 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1836
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1836 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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