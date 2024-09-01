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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1836 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1836 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1836 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1836
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1836 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 757 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 70 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1836 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1836 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
23 $
Цена в валюте аукциона 90 PLN
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1836 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 950 RUB
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1836 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1836 на аукционе Stack's - January 20, 2020
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1836 на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1836 на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1836 на аукционе Stephen Album - January 19, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 19 января 2019
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1836 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1836 на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1836 на аукционе WAG - September 2, 2018
Продавец WAG
Дата 2 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1836 на аукционе WAG - April 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1836 на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1836 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1836 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крейцер 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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