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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Талер 1836 года H. R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - Талер 1836 года H. R. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - Талер 1836 года H. R. - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,871)
  • Вес 29,51 гр
  • Чистого серебра (0,8264 oz) 25,7032 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал Талер
  • Год 1836
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1836 года со знаком H. R.. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1500 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Rauch - June 27, 2024
Продавец Rauch
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Stephen Album - June 16, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе VL Nummus - February 10, 2024
Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Grün - November 16, 2022
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Leu - August 21, 2022
Продавец Leu
Дата 21 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Grün - November 12, 2021
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Münzen Gut-Lynt - September 19, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Heritage - January 21, 2020
Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Heritage - January 21, 2020
Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Russiancoin - December 20, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 20 декабря 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Russiancoin - November 22, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 22 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт Талер 1836 H. R. на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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