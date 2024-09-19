Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
Талер 1836 года H. R. (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,871)
- Вес 29,51 гр
- Чистого серебра (0,8264 oz) 25,7032 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал Талер
- Год 1836
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты Талер 1836 года со знаком H. R.. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 204 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 1500 EUR. Торги состоялись 13 мая 2016.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Продавец Stephen Album
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 10 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 19 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 января 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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