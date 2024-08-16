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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

3 крейцера 1838 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 3 крейцера 1838 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 3 крейцера 1838 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,350)
  • Вес 1,23 гр
  • Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1838
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1838 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • HIRSCH (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Russiancoin (2)
  • Westfälische (1)
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1838 на аукционе Russiancoin - November 11, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1838 на аукционе Russiancoin - August 5, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 5 августа 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1838 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1838 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1838 на аукционе HIRSCH - February 11, 2012
Продавец HIRSCH
Дата 11 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
Гессен-Дармштадт 3 крейцера 1838 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 3 крейцера 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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