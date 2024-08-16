Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
3 крейцера 1838 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,350)
- Вес 1,23 гр
- Чистого серебра (0,0138 oz) 0,4305 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 3 крейцера
- Год 1838
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 3 крейцера 1838 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 90 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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- Grün (1)
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- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Russiancoin (2)
- Westfälische (1)
Продавец Russiancoin
Дата 11 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 5000 RUB
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность AU
Цена
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