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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

Монеты Гессен-Дармштадт 1838 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1838
Средняя цена 220 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1838
Средняя цена 200 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1838
Средняя цена 65 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
3 крейцера 1838
Средняя цена 70 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 крейцер 1838
Средняя цена 70 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 крейцер 1838
Средняя цена 50 $
Продажи
0 11
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