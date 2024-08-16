Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1/2 гульдена 1838 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5,3 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1/2 гульдена
- Год 1838
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/2 гульдена 1838 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 4133 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
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Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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