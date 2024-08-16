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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1/2 гульдена 1838 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1/2 гульдена 1838 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5,3 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,77 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1/2 гульдена
  • Год 1838
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1/2 гульдена 1838 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 4133 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 480 EUR
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - March 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 марта 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Gärtner - February 9, 2018
Продавец Gärtner
Дата 9 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Solidus Numismatik - January 13, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 13 января 2018
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 7, 2017
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 7 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Sonntag - December 6, 2016
Продавец Sonntag
Дата 6 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 3, 2015
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 3 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Künker - March 13, 2013
Продавец Künker
Дата 13 марта 2013
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Grün - May 16, 2012
Продавец Grün
Дата 16 мая 2012
Сохранность XF
Цена
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Westfälische - September 13, 2011
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2011
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Гессен-Дармштадт 1/2 гульдена 1838 на аукционе Busso Peus - April 29, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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