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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 гульден 1838 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 гульден 1838 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 гульден 1838 года - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,61 гр
  • Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 гульден
  • Год 1838
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1838 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2179 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1100 EUR. Торги состоялись 16 октября 2018.

Сохранность
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  • Russiancoin (3)
  • Soler y Llach (1)
  • UBS (1)
  • WAG (6)
  • Westfälische (1)
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность AU
Цена
538 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
146 $
Цена в валюте аукциона 135 EUR
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе DNW - September 8, 2021
Продавец DNW
Дата 8 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе HIRSCH - September 28, 2018
Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе WAG - October 8, 2017
Продавец WAG
Дата 8 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе Künker - July 5, 2017
Продавец Künker
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе Rauch - June 25, 2017
Продавец Rauch
Дата 25 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе WAG - April 10, 2016
Продавец WAG
Дата 10 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе Künker - April 7, 2016
Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе Künker - May 21, 2015
Продавец Künker
Дата 21 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе WAG - February 8, 2015
Продавец WAG
Дата 8 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Гессен-Дармштадт 1 гульден 1838 на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 гульден 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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