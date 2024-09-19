Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 гульден 1838 года (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 10,61 гр
- Чистого серебра (0,307 oz) 9,549 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 гульден
- Год 1838
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 гульден 1838 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2179 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 1100 EUR. Торги состоялись 16 октября 2018.
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Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 28 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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