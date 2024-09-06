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Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872

1 крейцер 1838 года "Тип 1834-1838" (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)

Аверс монеты - 1 крейцер 1838 года "Тип 1834-1838" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II Реверс монеты - 1 крейцер 1838 года "Тип 1834-1838" - цена серебряной монеты - Гессен-Дармштадт, Людвиг II

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,218)
  • Вес 0,67 - 0,82 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Гессен-Дармштадт
  • Период Людвиг II
  • Номинал 1 крейцер
  • Год 1838
  • Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
  • Монетный двор Дармштадт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1838 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2882 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 75 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WAG (1)
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1838 на аукционе WAG - October 6, 2019
Продавец WAG
Дата 6 октября 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 42 EUR
Гессен-Дармштадт 1 крейцер 1838 на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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