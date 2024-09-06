Гессен-Дармштадт Период: 1806-1872 1806-1872
1 крейцер 1838 года "Тип 1834-1838" (Гессен-Дармштадт, Людвиг II)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,218)
- Вес 0,67 - 0,82 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Гессен-Дармштадт
- Период Людвиг II
- Номинал 1 крейцер
- Год 1838
- Правитель Людвиг II (Великий герцог Гессенский)
- Монетный двор Дармштадт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гессен-дармштадтской монеты 1 крейцер 1838 года. Это серебряная монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 2882 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 75 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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